Власти Рязани напомнили о порядке действий при обнаружении обломков БПЛА

Власти Рязани опубликовали памятку о порядке действий при обнаружении обломков БПЛА. Соответствующую информацию разместили на сайте мэрии. Рязанцам напомнили, как нужно себя вести, если обнаружили обломки дрона. Отмечается, что приближаться к ним нельзя. Обломки могут содержать взрывчатые или отравляющие вещества. Необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить данные, которые попросит диспетчер. Подробнее — в приложенных карточках.

