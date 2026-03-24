В Рязанской области ввели весовые ограничения движения для транспорта

В Рязанской области с 25 марта 2026 года ввели временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта на 29 участках дорог. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Министерство транспорта и автомобильных дорог области опубликовало подробный перечень участков с указанием допустимой нагрузки. Ограничения варьируются от 10 до 30 тонн. Ограничения установили по 24 марта 2027 года.

В Рязанском округе:

на трассе Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов (км 24+753, поселок Искра) установлено ограничение для машин массой более 20 тонн;

на дороге Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово (км 7+220, у деревни Рубцово) — более 15 тонн.

В Пителинском округе:

на подъезде от трассы «Шацк — Касимов» к селу Подболотье — Обухово (км 5+047, у села Большие Прудищи) установлен запрет для транспорта массой более 10 тонн;

на дороге «Шацк — Касимов» — Красный Партизан — Ермо-Николаевка (км 6+928, у села Ермо-Николаевка) — более 15 тонн;

на трассе Пителино — Юрьево — граница района (км 8+656, у села Самодуровка) — более 25 тонн;

на дороге Потапьево — Пет — Станищи (км 4+916, у деревни Беседки) запрещен проезд транспорта массой более 25 тонн.

В Чучковском округе на трассе Чучково — Назаровка — Протасьев Угол (км 14+463, у поселка Новый) установлен запрет для транспорта массой более 16 тонн.

В Сасовском округе:

на подъезде от трассы «Шацк — Касимов» к селу Любовниково — Каргашино — Мокрое — Чубарово — граница района (км 13+409, у села Чубарово) установлен запрет для транспорта массой более 15 тонн;

на трассе Сасово — Восход — Кадом (км 24+275, от села Мыс Доброй Надежды в сторону Кадома) — более 30 тонн;

на дороге Алешино — Ямбирно (км 9+048, у села Малый Студенец) — более 20 тонн;

на подъезде от трассы М-5 «Урал» к селу Матвеевское (км 2+145 и км 5+755, у села Матвеевское) — более 25 тонн;

на дороге Барашево — Демушкино — Ласицы (км 3+971, у села Демушкино) запрещен проезд транспорта массой более 15 тонн.

В Шацком округе:

на трассе Шацк — Касимов (км 10+228, у села Большое Агишево) запрещено движение автомобилей весом более 25 тонн;

на дороге Шацк — Новочернеево — Высокое — Печины: на км 14+093 (у села Новочернеево) — более 25 тонн, на км 19+728 (у села Тархань) и км 20+098 (у села Печины) — более 20 тонн.

В Захаровском округе на дороге Захарово — Байдики (км 0+625) действует ограничение для транспорта массой более 12 тонн.

В Касимовском округе:

на трассе Шацк — Касимов (км 122+493, у деревни Ашуково) запрещен проезд машин весом более 30 тонн;

на трассе Ряжск — Касимов — Нижний Новгород (км 225+674, у деревни Выкуши) — более 25 тонн;

на дороге Кауровка — Алешино — Царицыно (у деревни Алешино) — более 20 тонн;

на трассе Елатьма — ТОО «Маяк» — поселок Ласинский (км 4+600, у поселка Маяк) — более 18 тонн;

на дороге Ардабьево — Николаевка — Жуково (км 0+700, у села Ардабьево) — более 25 тонн.

В Клепиковском округе на подъезде от трассы Тума — Спирино — Бусаево — Голованово к селу Артемово (км 0+280, у села Спирино) установлен запрет для транспорта массой более 25 тонн.

В Кораблинском округе на трассе Кораблино — Молвина Слобода — Хомут — Бестужево — плотина ГРЭС (км 3+550, у деревни Муратовка) запрещено движение автомобилей весом больше 12 тонн.

В Пронском округе на дороге Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский — трасса М-6 «Каспий» (км 23+875, у поселка Восточный) действует ограничение для транспорта массой более 15 тонн.

В Путятинском округе на трассе Путятино — Строевское (км 6+189, у села Строевское) запрещен проезд машин весом более 12 тонн.

В Сапожковском округе на трассе Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда (км 4+416, река Пожва у Сапожка) запрещен проезд транспорта массой более 15 тонн.

На трассе «Сасово — Восход — Кадом» — Никиткино — Будаево (км 0+720) в Кадомском округе установлен запрет для транспорта массой более 20 тонн.

Ответственность за установку дорожных знаков и информирование водителей возложена на ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области».