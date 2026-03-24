В Рязанской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится с 20 марта по 20 апреля 2026 года. В нём участвует один выпускник школы № 34 Рязани. Экзамен проходит в школе № 47, пункт проведения оборудован системами видеонаблюдения и металлодетекторами. Первым предметом стал русский язык, результаты будут известны не позднее 9 апреля.