В Рязанской области сгорела хозяйственная постройка

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа сгорела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о пожаре пришло 23 марта в 02:44. Отмечается, что в итоге огнем повреждена постройка. Возгорание тушили 6 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 24 кв. метра.