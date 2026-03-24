В Рязани задержали воровку алкоголя, угрожавшую окружающим ножом

В Рязани задержали женщину, которая подозревается в разбойном нападении на супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 23 марта. Руководитель магазина на улице Фирсова рассказала полиции, что неизвестная угрожала ножом и похитила пакет с алкоголем.

По словам свидетелей, женщина толкнула людей в очереди, подошла к кассе и, размахивая ножом, пригрозила всем расправой, если кто-то попытается ее остановить. После этого она быстро ушла из магазина.

Оперативники уголовного розыска сразу начали искать злоумышленницу и вскоре узнали, что это 28-летняя рязанка, которая уже имела проблемы с законом за кражи из магазинов. Полицейские нашли ее и задержали.

По предварительной информации, женщина весь день пила алкоголь, и когда у нее закончились деньги, она решила ограбить супермаркет. Когда ее задержали, она только начала открывать похищенную бутылку.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.