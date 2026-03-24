В Рязани задержали девушку-курьера мошенников, обманувшую пенсионерку на 1,1 млн

В Рязани полиция задержала 20-летнюю девушку, которая помогала мошенникам обмануть пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

67-летняя женщина рассказала, что потеряла 1 миллион 120 тысяч рублей после телефонного звонка от незнакомца. Он напугал ее, сказав, что ее сбережения могут быть изъяты при обыске, и предложил отправить курьера, чтобы «декларировать» деньги.

Испуганная пенсионерка согласилась, и к ней пришла молодая девушка, которая забрала все наличные. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что девушка из Московской области работала курьером для мошенников. Они нашли ее и задержали, когда она ждала следующую жертву. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы за пособничество в мошенничестве.