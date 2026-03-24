В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет
Труженика тыла с юбилеем поздравила замглавы администрации Евгения Власова. Она вручила Александру Борщевскому подарок и письмо от президента России Владимира Путина. Ветеран родился в Артемовске. Когда началась война, он пошел работать на завод в Запорожье, был эвакуирован на Урал на станцию Шумиха. Помимо производства снарядов и оружия, Александр Борщевский участвовал в строительстве здания завода. После войны, в 1945 году, его призвали в армию. Александр Борщевский служил в разных гарнизонах. В 1972 году демобилизовался и переехал в Рязань. Здесь работал на радиозаводе, в конструкторском бюро. Затем вышел на пенсию.

В Рязани ветерану Великой Отечественной войны Александру Борщевскому исполнилось 100 лет. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе мэрии.

Труженика тыла с юбилеем поздравила замглавы администрации Евгения Власова. Она вручила Александру Борщевскому подарок и письмо от президента России Владимира Путина.

Ветеран родился в Артемовске. Когда началась война, он пошел работать на завод в Запорожье, был эвакуирован на Урал на станцию Шумиха. Помимо производства снарядов и оружия, Александр Борщевский участвовал в строительстве здания завода.

После войны, в 1945 году, его призвали в армию. Ветеран служил на авиационном заводе, затем уехал в Подмосковье, где окончил училище. Затем вернулся к родным. Поступил в училище связи и после его окончания был распределен на Дальний Восток.

Александр Борщевский служил в разных гарнизонах, в 1968 году участвовал в событиях в Чехословакии. В 1972 году демобилизовался и переехал в Рязань. Здесь работал на радиозаводе, в конструкторском бюро. Затем вышел на пенсию.