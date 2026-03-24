В Рязани учительница помогла потерявшейся на улице пенсионерке

Волонтеры рассказали, что днем 23 марта учительница вместе с классом ехала в троллейбусе и обратила внимание на пожилую женщину. Та была одета не по погоде и выглядела растерянной. Педагог выяснила, что женщина собралась на автовокзал, чтобы ехать в Брянск. «Одна, в легкой одежде, без понимания, как она здесь оказалась и зачем туда направляется. Учительница не прошла мимо. Она сообщила о ситуации, подключилась полиция», — отметили в посте. Пожилую рязанку вернули к родным.

В Рязани учительница помогла потерявшейся на улице пенсионерке. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт» Вк.

