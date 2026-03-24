В Рязани родился малыш с «натальными» зубами

В Перинатальном центре родился малыш с двумя передними зубами. Отмечается, что рождение ребенка с зубами явление очень редкое. По разным данным, частота встречаемости — 1 случай на 2500-3000 новорождённых. Чаще всего это именно центральные нижние резцы. В сообщении подчеркнули, что такие зубы называют натальными. Точные причины появления таких зубов при рождении до конца не изучены.

