В Рязани потушили загоревшийся автомобиль

В Рязани 23 марта в 14:16 поступило сообщение о загорании автомобиля. Огнем повредило подкапотное пространство. Площадь пожара составила два квадратных метра. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали шесть пожаров.