В Рязани оштрафовали две УК за снег и наледь на крышах домов

Ранее прокуратура Октябрьского района установила нарушения. Речь идет о домах № 52 корпус 2, 54 корпус 2 по Касимовскому шоссе, а также доме № 5 по улице Тимакова. Там обнаружили наледь и снег на крышах, неочищенные входные группы и колею во дворах. Гендиректора ООО «Рязанская МПМК № 3» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Аналогичные нарушения обнаружили в доме № 5 корпус 1 по улице Соколовской. Директора ООО «ЖКО Соколовка» оштрафовали на такую же сумму — 50 тысяч рублей.

В Рязани оштрафовали две УК за снег и наледь на крышах домов. Об этом сообщили 24 марта в соцсетях госжилинспекции региона.

Ранее прокуратура Октябрьского района установила нарушения. Речь идет о домах № 52 корпус 2, 54 корпус 2 по Касимовскому шоссе, а также доме № 5 по улице Тимакова. Там обнаружили наледь и снег на крышах, неочищенные входные группы и колею во дворах. Гендиректора ООО «Рязанская МПМК № 3» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения обнаружили в доме № 5 корпус 1 по улице Соколовской. Директора ООО «ЖКО Соколовка» оштрафовали на такую же сумму — 50 тысяч рублей.