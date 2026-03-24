В Рязани мужчина открыл стрельбу возле торгового центра

Инцидент произошел в ночь на 23 марта на площади Победы. По данным полиции, пьяный 36-летний рязанец начал «поучать» молодых людей у торгового центра, утверждая, что «кроме него их никто не воспитает». Завязался конфликт, в ходе которого мужчина достал сигнальный пистолет и выстрелил в небо, чтобы напугать прохожих. Рязанца задержали. Выяснилось, что ранее этого мужчину судили за разбойное нападение. В последнее время его неоднократно привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Рязанцу грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо — лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: Telegram-канал «Топор Рязань».