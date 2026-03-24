В Рязани из-за подделки подписей жильцов отменили протоколы собраний

Железнодорожный районный суд Рязани признал недействительными протоколы общих собраний собственников дома № 6 по улице Зубковой, на которых выбрали управляющую компанию «Жилсервис Рязань». Речь идет о протоколах собраний от 11 июля и 12 августа 2024 года. Поводом для обращения в суд стали массовые жалобы жителей дома. Собственники заявили, что в бланках решений подделали их подписи.

Жителей, которые обратились в инспекцию, суд привлек в качестве свидетелей и третьих лиц. В результате суд согласился с позицией надзорного органа и собственников и признал протоколы собраний недействительными. Решения, которые приняли на этих собраниях, исполнять не будут.

Решение суда вступило в законную силу 11 марта 2026 года, уточнили в госжилинспекции.