В Рязани из-за аварии отключили электричество на нескольких улицах

В Рязани 24 марта в 10:16 из-за технологического нарушения отключилось электричество на улицах Большая (Шереметьево-Песочня) и Бульварный 2-й проезд. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. Бригады уже локализуют поврежденный участок сети, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили жителей за понимание. По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55‑01‑12.