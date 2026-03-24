В Рязани двух сотрудников автоцентра осудят за коммерческий подкуп

Следствием установлено, что в июне 2024 года обвиняемые, являясь должностными лицами в одной из коммерческих организаций Рязани, осуществляющей деятельность по торговле, техническому обслуживанию и ремонту машин, незаконно получили деньги от предпринимателя за способствование в осуществлении гарантийного ремонта автомобиля. При этом злоумышленники создали необходимые условия для одобрения данных работ. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по обвинению двух сотрудников в совершении коммерческого подкупа по предварительному сговору (пункт «а» части 7 статьи 204 УК РФ) направлено в суд.

