В России предложили закрыть дома престарелых

С инициативой выступил сенатор Анатолий Артамонов. Он заявил, что в России нужно закрыть все дома престарелых. Предложение раскритиковала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она назвала инициативу странной и призвала не торопиться с ликвидацией учреждений, которые создавались десятилетиями. По мнению депутата, предложение переводить пожилых людей на содержание в семьи не учитывает реалии современной жизни. Многие работающие граждане, имеющие детей, просто не в состоянии обеспечить старикам тот уровень заботы, который им необходим, особенно если речь идет о специализированном уходе.

В России предложили закрыть дома престарелых. Об этом сообщает Life.

С инициативой выступил сенатор Анатолий Артамонов. Он заявил, что в России нужно закрыть все дома престарелых.

Предложение раскритиковала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она назвала инициативу странной и призвала не торопиться с ликвидацией учреждений, которые создавались десятилетиями.

По мнению депутата, предложение переводить пожилых людей на содержание в семьи не учитывает реалии современной жизни. Многие работающие граждане, имеющие детей, просто не в состоянии обеспечить старикам тот уровень заботы, который им необходим, особенно если речь идет о специализированном уходе.