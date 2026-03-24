В ЛНР 20-летний юноша разбился на мотоцикле, разогнавшись до 200 км/ч

В Луганской Народной Республике 20-летний байкер Давид разбился на своем мотоцикле, разогнавшись до 200 км/ч. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Инцидент случился, когда он вместе с приятелем мчался по дороге. Юноша не успел отреагировать на остановившиеся на красный свет автомобили. На высокой скорости он врезался в «Ладу» и от полученных травм скончался на месте. Его товарищ уехал. Отмечается, что несколько дней назад Давид отпраздновал свой день рождения, на котором ему подарили торт с фразой: «Прибавь газу — все только начинается!».

