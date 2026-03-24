В клинике РязГМУ впервые внедрили способ лечения варикоза без анестезии

В клинике Рязанского государственного медицинского университета впервые применили новый метод лечения варикоза без анестезии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Отмечается, что процедура называется клеевой облитерацией и выполняется с помощью современной системы VenaSeal. Во время процедуры врач использует ультразвук, чтобы точно ввести клей в поражённую вену через маленький прокол, тем самым «запечатать» ее. Это занимает всего несколько минут и не требует обезболивания, что делает лечение более комфортным для пациентов. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии, новый метод позволяет быстро и безболезненно лечить варикоз, а после процедуры не нужно носить компрессионный трикотаж. Пациенты могут сразу вернуться к обычной жизни.

В клинике Рязанского государственного медицинского университета впервые применили новый метод лечения варикоза без анестезии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что процедура называется клеевой облитерацией и выполняется с помощью современной системы VenaSeal.

Во время процедуры врач использует ультразвук, чтобы точно ввести клей в поражённую вену через маленький прокол, тем самым «запечатать» ее. Это занимает всего несколько минут и не требует обезболивания, что делает лечение более комфортным для пациентов.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии, новый метод позволяет быстро и безболезненно лечить варикоз, а после процедуры не нужно носить компрессионный трикотаж. Пациенты могут сразу вернуться к обычной жизни.