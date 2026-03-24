В Госдуме предложили запретить провайдерам брать дополнительную плату за VPN

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили запретить провайдерам взимать дополнительную плату за использование VPN. Об этом пишет РИА Новости.

В документе депутаты подчеркивают необходимость нормативного закрепления запрета на дополнительные сборы за использование технологий VPN, которые обеспечивают конфиденциальность и безопасность интернет-соединений. Они также призвали установить требования к прозрачности критериев классификации интернет-трафика.

Депутаты отметили, что отсутствие ясной информации о механизмах тарификации и классификации трафика создает неопределенность для граждан, что может привести к нарушениям прав потребителей. В связи с этим они считают важным принять меры для защиты интересов пользователей.