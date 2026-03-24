Уровень воды в Оке в черте Рязани превысил метр
Уровень воды в Оке в черте Рязани превысил метр

ГУ МЧС по региону во вторник, 24 марта, опубликовало в своих соцсетях обновленную информацию о прохождении весеннего половодья в Рязанской области.

За сутки Ока в черте Рязани повысилась на 11 см. Уровень воды составляет 109 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В области ситуация с половодьем следующая:

  • Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 23 см (уровень воды составляет 242 см выше нулевой отметки гидрологического поста);
  • Ока в районе Касимова — +16 см (уровень — 196 см);
  • Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +8 см (233 см);
  • Проня в черте населенного пункта Быково — +3 см (207 см);
  • Ранова в районе села Троица — +12 см (376 см);
  • Верда у города Скопина — +2 см (157 см).

Подтоплен 1 низководный мост через реку Ранова около села Шелемишево Скопинского округа. Есть объездной путь (расстояние объезда — 18 км.)