Территорию Рязанской ВДНХ начали готовить к половодью

Отмечается, что по периметру нескольких павильонов устанавливаются мешки с песком на высоту 60-80 см. За пределы выставки выносятся нестационарные объекты. Позднее территорию ВДНХ обесточат. Предполагается, что вода активно начнёт прибывать к концу текущей недели.