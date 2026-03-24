Территорию Рязанской ВДНХ начали готовить к половодью
Отмечается, что по периметру нескольких павильонов устанавливаются мешки с песком на высоту 60-80 см. За пределы выставки выносятся нестационарные объекты. Позднее территорию ВДНХ обесточат. Предполагается, что вода активно начнёт прибывать к концу текущей недели.
Территорию Рязанской ВДНХ начали готовить к половодью. Об этом сообщается в соцсетях.
Отмечается, что по периметру нескольких павильонов устанавливаются мешки с песком на высоту 60-80 см. За пределы выставки выносятся нестационарные объекты.
Позднее территорию ВДНХ обесточат.
Предполагается, что вода активно начнёт прибывать к концу текущей недели.