Статистика ВТБ: число пользователей эквайрингом в Рязанской области выросло в полтора раза

Число активных клиентов среднего и малого бизнеса, пользующихся эквайрингом, по итогам 2025 года выросло на 46,3% по сравнению с 2024 годом. За тот же период количество активных терминалов для приема безналичной оплаты в Рязани и области увеличилось в 2,3 раза. Такова статистика рязанского ВТБ.

Наибольшую долю безналичных платежей обеспечили магазины продуктов и товаров для дома, аптеки и точки общественного питания.

Показатели эквайринговых операций растут как у сетевых компаний, так и у малого бизнеса. Терминалы и безналичная оплата всё чаще появляются в небольших магазинах и заведениях общепита, где ранее доминировали наличные расчёты.

«Безналичные расчёты уже составляют основную часть операций во многих сферах, особенно таких как продуктовая розница, общественное питание, аптеки. Развитие эквайринга говорит о том, что безналичная оплата удобна и для покупателей, и для продавцов. Рязанские предприниматели, ориентируясь на потребности своих клиентов, активно используют этот инструмент для повышения скорости и удобства обслуживания», — отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.