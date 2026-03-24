Рязанская область заняла 27-е место в рейтинге регионов по медиактивности вузов

Рязанская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по медиактивности вузов в 2025 году. Статистику опубликовал РИА Новости. Отмечается, что суммарный индекс за 2025 год в регионе составил 53. Рязанская область продвинулась на одну позицию по сравнению с прошлыми расчетами. Также среднее значение — 10,6. В тройку лидеров попали Москва с суммарным индексом — 2026, Санкт-Петербург (511) и Пермский край (194). Замыкают рейтинг Магаданская и Ленинградская области (суммарный индекс — по 3), а также ДНР (2).

