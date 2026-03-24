Рязанец через суд добился восстановления на работе и выплату зарплаты за прогул

Рязанский областной суд восстановил на работе гражданина Ж. Его уволили после однодневного отсутствия по болезни, полученной при падении с дерева. Районный суд счел увольнение законным. Однако, в апелляции были представлены медицинские документы, подтвердившие факт травмы и нетрудоспособности. Областной суд отменил решение первой инстанции, обязав работодателя выплатить зарплату за 9 месяцев вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу.

Рязанский областной суд восстановил гражданина на работе и обязал его бывшего работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию за моральный вред. Как отметили в пресс-службе суда, решение принято по результатам апелляционной жалобы на постановление Скопинского районного суда, который ранее признал увольнение истца законным.

Известно, что гражданина Ж. уволили после того, как он отсутствовал на рабочем месте 21 апреля 2025 года из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного травмой, полученной при падении во время опиловки деревьев 19 апреля. Он предупредил своего руководителя о необходимости взять день в качестве отпуска за свой счет. После обращения в больницу мужчине открыли с 22 числа лист нетрудоспособности.

Однако суд первой инстанции не нашел достаточных доказательств уважительности его отсутствия 21 апреля и отказал в удовлетворении иска.

На этапе апелляции были представлены медицинские документы, подтверждающие наличие у истца последствий травмы и его нетрудоспособность на момент отсутствия. Суд апелляционной инстанции учел эти данные и отменил решение районного суда, восстановив истца на работе и обязав работодателя выплатить ему зарплату за девять месяцев вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

Отмечается, что решение вступило в законную силу.