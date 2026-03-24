Жителей предупредили о запуске нового сайта Фонда капремонта Рязанской области

Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62». В Фонде отметили, что пока он работает в тестовом режиме, но самое главное уже доступно. Местные жители могут: увидеть всю информацию по каждому дому: какие работы уже проведены и что запланировано; скачать образцы заявлений, реквизиты, учредительные документы и отчетность; изучить карту капитального ремонта на текущий год; ознакомиться с организационной структурой фонда, понять функционал каждого отдела; для подрядных организаций и муниципалитетов — отдельные разделы с торгами и актуальной информацией. Фонд капремонта рассчитывает на обратную связь от пользователей для улучшения функционала сайта.

