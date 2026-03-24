Российские маркетплейсы будут отвечать за продажу брака из-за рубежа

Российские маркетплейсы будут обязаны нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров иностранными продавцами. Соответствующий механизм планируется разработать до января 2028 года, согласно распоряжению правительства. Об этом сообщило издание «Абзац».

На данный момент закон о защите прав потребителей не распространяется на иностранных продавцов, которые не имеют юридического лица в России. В случае возникновения споров применяются международные нормы и законодательство страны продавца, что оставляет российских покупателей без должной защиты. В текущей ситуации маркетплейсы несут лишь ограниченную ответственность, касающуюся достоверности информации, представленной в карточках товаров.

Разработкой нового механизма разрешения споров займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг. Правительство ожидает отчет о выполнении задачи к январю 2028 года, что, как отмечается, должно значительно улучшить защиту прав потребителей в онлайн-торговле.