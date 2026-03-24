Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей за то, что платформа не отчиталась о результатах рассмотрения обращений пользователей и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве. В ведомстве отметили, что владелец социальной сети также не обеспечивает должный мониторинг и модерацию контента, размещаемого пользователями. На основании этого был составлен протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.

«Владелец соцсети не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ. За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей», — уточнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что владелец социальной сети также не обеспечивает должный мониторинг и модерацию контента, размещаемого пользователями. На основании этого был составлен протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.