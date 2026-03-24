Президент РФ присвоил почетное звание «Мать-героиня» рязанке с десятью детьми

Президент России присвоил почетное звание «Мать-героиня» рязанке Ольге Куреповой, воспитывающей десять детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков. Ольга и ее муж Руслан активно занимаются воспитанием и развитием своих детей, которые проявляют успехи в спорте, среди которых призерство в соревнованиях по футболу и легкой атлетике. Также они увлекаются хоровым пением и рисованием. Помимо семейных забот, Ольга активно участвует в жизни своего района. Вместе с прихожанами Троицкого храма в Шацке она организует сбор и доставку гуманитарной помощи нуждающимся землякам.

