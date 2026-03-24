Полицейские нашли и задержали мужчину, устроившего дебош в центре Рязани
Напомним, в ночь с 19 на 20 марта неизвестный опрокинул все урны на улице Почтовой. Полицейские выяснили, что дебош совершил 20-летний рязанец. Его нашли и доставили в отдел. Там молодой человек рассказал, что совершил преступление под действием алкоголя. Отмечается, что мужчину привлекут к установленной законом ответственности. Ранее рязанцы поделились последствиями его действий.
