Песков: РФ будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран

Россия будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран, однако окончательного списка гостей пока нет. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален, и киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией своей власти.

Он добавил, что пока нет точной информации о американо-иранских контактах, позиции сторон противоречивы.

Россия крайне негативно восприняла бы эскалацию ближневосточного конфликта на Каспии, а Иран был открыт к переговорам до удара Израиля и США.

Песков также отметил, что вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются и относятся к прерогативе правительства.

