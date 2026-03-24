Россия будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран, однако окончательного списка гостей пока нет. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален, и киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией своей власти.
Он добавил, что пока нет точной информации о американо-иранских контактах, позиции сторон противоречивы.
Россия крайне негативно восприняла бы эскалацию ближневосточного конфликта на Каспии, а Иран был открыт к переговорам до удара Израиля и США.
Песков также отметил, что вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются и относятся к прерогативе правительства.
