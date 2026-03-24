Опубликовано расписание работы переправы через Оку в Рязанской области

Около сел Фатьяновка и Троица начался ледоход. Этот природный процесс может занять до 14 дней. Как только он завершится, организуют водную переправу для жителей села Фатьяновка. Перевозить пассажиров будет катер «Павел фон Дервиз». По маршруту поселок Старо-Рязанские Дворики — село Старая Рязань расписание движения следующее: с понедельника по пятницу — 6.50, 7.50, 12.00, 13.00, 13.50, 15.00, 18.10; в выходные — 8.30, 12.30, 18.10. По маршруту Старая Рязань — Старо-Рязанские Дворики: с понедельника по пятницу — 7.10, 8.10, 12.20, 13.20, 14.10, 15.20, 18.30; в выходные — 8.50, 12.50, 18.30.