Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность

Соответствующее сообщение присылала рязанцам РСЧС 24 марта. Угрозу атаки БПЛА объявили в 01:01. Жителей призывали избегать открытых участков, и не подходить к окнам. Беспилотная опасность перестала действовать в 01:58.