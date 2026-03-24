МВД: в России пока нет возможности штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

23 марта вступил в силу закон, согласно которому водителя, совершившего административное правонарушение по статье «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», не привлекут к ответственности повторно, если с момента первого нарушения прошло менее 24 часов. При этом, по словам Волк, ряд СМИ сообщили, что сразу после опубликования закона водителей начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО автоматически — по фотовидеофиксации. Она уточнила, что такой технической возможности сейчас нет.

Она уточнила, что такой технической возможности сейчас нет. Сотрудники ГАИ фиксируют нарушения, как и раньше, во время несения службы на дорогах.