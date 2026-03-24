Мошенники начали выдавать себя за службу поддержки Telegram

Мошенники запустили новую схему обмана россиян, используя мессенджер Telegram. Как сообщает РИА Новости, теперь они выдают себя за «службу поддержки» и отправляют сообщения в секретные чаты, требуя пройти аутентификацию. Злоумышленники сообщают жертвам о подозрительном входе на их аккаунт с другого устройства и просят подтвердить свою личность, введя код или перейдя по ссылке на фишинговый сайт. Если жертва выполнит эти действия, мошенники получат доступ к ее контактам или могут полностью завладеть аккаунтом для дальнейших махинаций. Полиция предупреждает граждан о том, что настоящие уведомления от Telegram приходят только в обычный чат с верифицированными аккаунтами, отмеченными «галочкой».

