Многодетным семьям в Рязанской области пересчитают пособия

Отделение СФР по Рязанской области проведёт беззаявительный пересмотр единого пособия для многодетных семей, у которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Решения будут пересмотрены автоматически для всех заявлений, поступивших с января 2026 года и отклонённых по этой причине, сообщили в пресс-службе СФР.

Изменения внесены в федеральный закон по поручению Президента России после «Прямой линии» с гражданами. Новые правила вступят в силу через 90 дней после публикации документа. Родители получат уведомления о результатах через портал госуслуг.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка, в 2026 году это 16 350 рублей. Возможность проактивного пересмотра предоставляется семьям только один раз за весь период получения выплаты — до достижения младшим ребёнком 17 лет.

Единое пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума (16 856 рублей на человека). При расчёте учитывается также имущество семьи: жильё, транспорт, земельные участки.