Минприроды: из-за непогоды в Рязани в воздухе могут скопиться вредные вещества

Отмечается, что с 18:00 24 марта до 10:00 25 марта в поселениях Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе. «Предприятиям, расположенным на территории Рязанской области, необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ», — отметили в ведомстве.