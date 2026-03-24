Минкульт наградил рязанского художника Алексея Акиндинова
Член Союза художников России и Российского союза профессиональных литераторов, основатель орнаментализма, живописец Алексей Акиндинов награжден за активную творческую деятельность, многолетний добросовестный труд, сохранение и развитие традиций русского изобразительного искусства.
