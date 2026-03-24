Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают обучение в колледжах

Более 60% девятиклассников в России выбирают среднее профессиональное образование и поступают в колледжи. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, сейчас работодатели активно участвуют в разработке образовательных программ, проведении демонстрационного экзамена и предлагают студентам работу сразу после окончания колледжа. Министр отметил, что в настоящее время идет масштабная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.

Кравцов также сообщил, что в некоторых колледжах конкурс достигает 18 человек на место.