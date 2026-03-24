«Ъ»: «красивые» номера можно будет забронировать через «Госуслуги»

Правительственная комиссия подготовила положительный отзыв на законопроект, разрешающий через «Госуслуги» платно резервировать «красивые» автомобильные номера определенных серий, выяснила газета. Поправки разработала фракция «Новые люди» после того, как инициативу поддержал российский лидер Владимир Путин. Уточняется, что расценок пока нет, размер платы за услугу и порядок разработает ГИБДД. При этом известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр. Внесенные за бронь деньги не вернут. Предполагается, что зарезервировать номер через «Госуслуги» можно будет с 1 июля 2026 года.

По мнению авторов документа, нововведение снизит объем «теневого рынка» номерных знаков с популярными комбинациями, а также может обеспечить дополнительные поступления в бюджет — до 25 млрд рублей ежегодно.