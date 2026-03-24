Каждый десятый россиянин готов покупать квартиру через маркетплейс — опрос

Онлайн-площадки стали выходить на рынок недвижимости: квартиры начали размещать на маркетплейсах наряду с обычными товарами. По данным исследования компании «Мармакс», большинство россиян рассматривают маркетплейсы как удобный способ познакомиться с рынком и сравнить предложения.

Онлайн-площадки стали выходить на рынок недвижимости: квартиры начали размещать на маркетплейсах наряду с обычными товарами. По данным исследования компании «Мармакс», большинство россиян рассматривают маркетплейсы как удобный способ познакомиться с рынком и сравнить предложения.

Около двух третей опрошенных используют платформы для поиска жилья, 23% положительно относятся к онлайн-бронированию квартиры с последующим визитом в офис, а полностью приобрести квартиру через маркетплейс готовы около 10% респондентов.

Для повышения доверия к онлайн-покупкам пользователи хотели бы дополнительные гарантии: 40% считают важной юридическую проверку объекта на платформе, 39% — банковские гарантии сделки, 17% — помощь менеджера или риелтора, а 4% — дистанционный осмотр квартиры через видео или 3D-тур.