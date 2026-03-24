Кабмин утвердил перечень стратегически значимых лекарств для России

Правительство России утвердило правила и критерии формирования перечня стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения, заявил председатель кабинета Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства, полный цикл производства этих препаратов будет обеспечен на территории страны с господдержкой. Лекарства также получат приоритет при госзакупках. Нововведение призвано обеспечить стабильность поставок медикаментов в больницы и поликлиники.

Правительство России утвердило правила и критерии формирования перечня стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения, заявил председатель кабинета Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, полный цикл производства этих препаратов будет обеспечен на территории страны с господдержкой. Лекарства также получат приоритет при госзакупках. Нововведение призвано обеспечить стабильность поставок медикаментов в больницы и поликлиники.

В перечень включат жизненно необходимые препараты, вакцины из национального календаря прививок, препараты крови, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций и социально значимых заболеваний.