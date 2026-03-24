Из Рязанской области в Монголию впервые отправили партии семян пшеницы

Из Рязанской области в Монголию 20 марта впервые отправили две партии семян пшеницы для посева. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Общий объем двух партий семян пшеницы составил 66 тонн. Отправку проконтролировали специалисты управления Россельхознадзора. Они провели карантинный фитосанитарный досмотр, а также отбор проб подкарантинной продукции.

По результатам исследования, выполненного в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные организмы в партиях семян не выявлены. Это подтверждает их безопасность и соответствие требованиям страны-импортера.

На основании полученных заключений на продукцию оформили фитосанитарные сертификаты.