Из Рязанской области в Монголию впервые отправили партии семян пшеницы
Из Рязанской области в Монголию 20 марта впервые отправили две партии семян пшеницы для посева. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Общий объем двух партий семян пшеницы составил 66 тонн. Отправку проконтролировали специалисты управления Россельхознадзора. Они провели карантинный фитосанитарный досмотр, а также отбор проб подкарантинной продукции.
По результатам исследования, выполненного в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные организмы в партиях семян не выявлены. Это подтверждает их безопасность и соответствие требованиям страны-импортера.
На основании полученных заключений на продукцию оформили фитосанитарные сертификаты.