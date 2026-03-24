ИИ-изображения хотят законодательно регулировать в рекламе косметологии

В Госдуме предложили законодательно регулировать использование изображений, созданных нейросетями, в рекламе медицинских и косметологических услуг. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Свищев, сообщает РИА Новости.

По его словам, если клиники используют в рекламе изображения, сгенерированные нейросетью, без маркировки, это вводит людей в заблуждение. Клиенты ожидают получить результат, как на картинке, но на практике он может отличаться, а иногда процедуры могут оказаться ненужными или даже противопоказанными.

Свищев отметил, что честность в рекламе связана с безопасностью пациентов. Он также обратил внимание на проблему квалификации специалистов в косметологии и случаи, когда процедуры проводят люди без медицинского образования.

Депутат добавил, что планируется создать рабочую группу, которая подготовит предложения по законодательному регулированию косметологической сферы, включая контроль за продажей инъекционных препаратов через интернет и ужесточение требований к квалификации специалистов.