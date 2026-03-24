Госдума утвердила запрет испытательного срока для женщин с маленькими детьми

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который вводит запрет на испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет. В настоящее время такой запрет действует только для матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Как сообщает РИА Новости, новый законопроект расширяет эту защиту, учитывая, что период воспитания ребенка до трех лет является временем высокой нагрузки и ответственности для матерей. Авторы документа подчеркивают, что установление испытательного срока в этот критически важный период создает дополнительный стресс и психологические барьеры для женщин, что затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и мешает полноценной трудовой адаптации.

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который вводит запрет на испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет. В настоящее время такой запрет действует только для матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

Как сообщает РИА Новости, новый законопроект расширяет эту защиту, учитывая, что период воспитания ребенка до трех лет является временем высокой нагрузки и ответственности для матерей.

Авторы документа подчеркивают, что установление испытательного срока в этот критически важный период создает дополнительный стресс и психологические барьеры для женщин, что затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и мешает полноценной трудовой адаптации.

Отмечается, что принятый законопроект направлен на создание более комфортных условий для матерей, позволяя им сосредоточиться на воспитании детей без дополнительных трудностей при поиске работы.