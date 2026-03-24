ГАИ предупредила рязанских водителей о проведении рейдов

Во вторник, 24 марта, в Рязанской области пройдет рейд ГАИ «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Отмечается, что водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.