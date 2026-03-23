Жители Новомичуринска сообщили об открытом люке во дворе

Жители Новомичуринска сообщили об открытом канализационном люке во дворе дома № 39Д. По словам местных жителей, основание люка не закреплено, а сам он скрыт под слоем снега. Из-за этого существует риск, что люди могут не заметить отверстие и провалиться.

Горожане просят как можно скорее принять меры и закрепить люк, чтобы избежать возможных травм.