Рязанцам напомнили об офлайн-картах на случай проблем с интернетом

Жителям Рязани напомнили о возможности пользоваться офлайн-картами в приложении «Яндекс Карты» на фоне периодических проблем с мобильным интернетом. Чтобы сохранить карту, нужно открыть карточку нужного города в приложении и нажать кнопку «Офлайн-карта». Данные сохраняются в кэш приложения и автоматически обновляются при подключении устройства к Wi-Fi.