В возрасте 50 лет ушел из жизни актер сериала «Тайны следствия», Александр Хомик

Александр Хомик ушел из жизни в возрасте 50 лет. Его близкий друг, артист Мариинского театра Алексей Дмитрук отметил, что актер успел поздравить его с юбилеем, но по голосу друга понял, что необходимо срочно к нему ехать. «Отправили его по „скорой“. Врачи боролись за его жизнь 5 дней… Вечная память!» — добавил он. Александр Хомик известен своими ролями в таких проектах, как «Тайны следствия», «Условный мент», «Улицы разбитых фонарей», «Наш спецназ», «Дознаватель» и многих других.

В своем посте в соцсети «ВКонтакте» Дмитрук выразил скорбь по поводу утраты: «Сегодня ушел из жизни мой самый дорогой друг, артист театра и кино и замечательный человек Александр Хомик. Потеря невосполнима… 28 лет мы были вместе. Выступали на сцене, дружили, ходили за грибами и на рыбалку, помогали друг другу во всем. Саша — крестный моих детей. Самый лучший Дед Мороз».

