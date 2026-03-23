В Спасском округе сообщили о ржавой воде и ямах во дворах

Жители Спасского округа пожаловались на проблемы с благоустройством и водоснабжением. По словам жителей дома № 34Г по улице Урицкого в Спасске-Рязанском, после ремонта двор оказался в плохом состоянии — на проезде образовалась большая яма, из-за которой к дому не могут подъехать ни скорая помощь, ни такси. Кроме того, местные жители сообщили, что была повреждена детская площадка.

Сообщение появилось в группе «Новости | Шилово | Спасск | Путятино | Чучково».

По словам жителей дома № 34Г по улице Урицкого в Спасске-Рязанском, после ремонта двор оказался в плохом состоянии — на проезде образовалась большая яма, из-за которой к дому не могут подъехать ни скорая помощь, ни такси. Кроме того, местные жители сообщили, что была повреждена детская площадка.

«У нас в доме трое инвалидов, но ни скорая, ни такси не могут подъехать — огромная яма перекрывает проезд. К дому еле проберешься! А единственная детская площадка в округе теперь разбита», — возмущается местная жительница.

На проблемы жалуются и в селе Лакаш. По словам местных жителей, в населенном пункте изношена система водоснабжения.

«Вода ржавая, фильтры забиваются моментально. Летом вода появляется только поздно вечером, и то с трудом», — рассказывают очевидцы.

Жители просят местные власти обратить внимание на ситуацию и принять меры.