В Рязанскую область прилетели чибисы, автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах

Как отмечают орнитологи, наблюдения за этими птицами ведутся с 2014 года. Средняя дата их прилета в Рязанскую область приходится на 16 марта, в этом году они появились 10 марта. Чибисы никогда не зимуют в регионе и прилетают, как только на лугах появляются первые проталины. В это время их часто можно заметить вдоль дорог и на обочинах, где они добывают корм. Специалисты призывают водителей быть внимательными: птицы нередко выходят на дорожное полотно.

В регион вернулись чибисы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Фото: «Иду лесом, несу дичь».